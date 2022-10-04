Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:01

Исмаилов пообещал сделать из Илича отбивную в их бою 7 октября

Руслан Минаев

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий поединок против серба Александра Илича в турнире промоушена PRAVDA.

«Что я с ним буду делать, угадай. Отбивную!» — цитирует Исмаилова РЕН ТВ.

Он также обратился к своему сопернику.

«Привет! Я жду тебя в ринге, вон там. Я тебя сломаю!» — заявил россиянин.

Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Поединок Исмаилова и Илича в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ. Турнир состоится 7 октября.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1031338-ismailov-poobeshchal-sdelat-otbivnuiu-iz-ilicha
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
Знаменитый саночник Альберт Демченко чуть не отправился на тот свет из-за ошибки врачей
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ
Военный эксперт оценил эффективность корвета ВМС Украины в бою с флотом РФ
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рамирес назвал бойца, с которым он хочет подраться после победы над Биволом

Эдди Хирн подтвердил, что бой Фьюри и Джошуа не состоится