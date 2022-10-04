Исмаилов пообещал сделать из Илича отбивную в их бою 7 октября

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий поединок против серба Александра Илича в турнире промоушена PRAVDA.

«Что я с ним буду делать, угадай. Отбивную!» — цитирует Исмаилова РЕН ТВ.

Он также обратился к своему сопернику.

«Привет! Я жду тебя в ринге, вон там. Я тебя сломаю!» — заявил россиянин.

Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Поединок Исмаилова и Илича в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ. Турнир состоится 7 октября.