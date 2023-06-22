Тайсон Фьюри: «Джо Роган — маленький мешок с дерьмом»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) раскритиковал Джо Рогана за то, что он спровоцировал его и экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) на конфликт.

«Честно говоря, все эти разговоры о том, что мы с Джоном Джонсом будем драться в клетке, просто смешны, — сказал Фьюри Bangtao Muay Thai & MMA Gym. — Я линейный чемпион мира в супертяжелом весе. Зачем мне идти в октагон, бороться и все такое? Это не мое.

На самом деле разговоры о бое с Джоном Джонсом начал Джо Роган, этот маленький мешок с дерьмом. Просто ни с того ни с сего. Джон — отличный парень, возможно, величайший в MMA. Роган сказал: «О, если Тайсон Фьюри войдет в комнату с Джоном Джонсом, он будет разбит в пух и прах». Типа, если кто-то войдет в комнату со мной, и это будет драка без правил, вам придется убить меня, чтобы остановить.

Никогда не было разговоров о том, что я собираюсь пойти в клетку драться с Джоном Джонсом. Я предложил Джону: «Хочешь выйти на боксерский ринг и заработать настоящие деньги? Тогда приходи и дерись со мной». Ноль шансов, что я выйду драться по ММА. Ноль.

Я предложил Нганну драться в клетке по правилам бокса в четырехунцовых перчатках, и угадайте, что произошло? Этот мудак слился.

Очевидно, что моя сильная сторона не в том, чтобы валить людей и тому подобное. Это как управлять реактивным самолетом. Я не знаю, как управлять реактивным самолетом, понятия не имею. Если они хотят подраться со мной в стойке, то нет проблем. Но я точно не буду выступать по MMA.

Выступления по MMA вредят боксерам. Я знаю только одного боксера, который выиграл, и это Рэй Мерсер, когда он нокаутировал Тима Сильвию одним ударом. Все остальные, в том числе Джеймс Тони, проиграли довольно быстро. Потому что фишка боксера в том, что он стоит боком [в стойке], и удар может сбить его с ног, и тогда боец MMA может добить сверху».

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.