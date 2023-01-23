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Сегодня, 13:26

Тайсон Фьюри: «Если Томми не победит Джейка Пола, то может остаться в Саудовской Аравии»

Тайсон Фьюри заявил, что его брат Томми Фьюри победит Джейка Пола
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что его брат Томми Фьюри (8-0) победит Джейка Пола (6-0).

«Я слышал, что этот бой еще официально не объявлен, хотя он не за горами. Наконец-то они подерутся. Два ютубера подерутся за звание «Короля YouTube». Будет весело, и я ожидаю победу Томми. Если он не победит, то может остаться в Саудовской Аравии. Но я на 100 процентов уверен, что он победит нокаутом. Джейку Полу предстоит большая проверка, потому что Томми намного лучше тех, с кем он боксировал раньше. Томми победит, это и так понятно», — сказал Фьюри talkSPORT.

Бой Фьюри и Пола должен состояться 25 февраля в Саудовской Аравии.

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