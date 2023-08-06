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Сегодня, 15:14

Тедди Атлас оценил поединок Пола и Диаса: «Это был интересный бой»

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас похвалил Джейка Пола (7-1) и Нейта Диаса (0-1) после их поединка на ринге.

«Пол выиграл, но Диас не проиграл. Его навыки ММА на прежнем уровне, а брэнд остался сильным. Нужно отдать должное Полу. Да, он побеждает бойцов ММА, но он дерется всего три года.
Пол явно выиграл, но заслуга обоих парней, потому что это был интересный бой с достаточным количеством классных моментов. Боксерские навыки Пола более отточены, но не нужно было сбрасывать со счетов Диаса, хоть его лучшие способности в клетке. Впечатляет то, что сделал Пол», —? написал Атлас в соцсети X.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

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