0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:12

Тим Цзю назвал Эррола Спенса сопляком: «Я всех их прикончу»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) прокомментировал прогноз чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0), который заявил, что Тони Харрисон (29-3) победит Цзю.

«Этот парень [Спенс] — сопляк, — сказал Цзю в разговоре с Fox Sport Australia перед предстоящей встречей с Харрисоном. — Помните, он говорил, что Террелл Гауша победит меня. Что с лицом, Эррол?
Я никогда не говорил ничего плохого об этом парне, но по какой-то причине я ему просто не нравлюсь. Он из команды Америки, и я думаю, они все такие. Эти сопляки, они все будут наказаны. У меня впереди большое будущее, и я прикончу их всех по одному».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бокс
Тим Цзю
0
Читайте также
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Песков прокомментировал статью NYT с разведданными по диверсии на «Северных потоках»
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Освобожденный российский военный рассказал об ужасах украинского плена
Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фрэнк Уоррен: «Усик и Фьюри до сих пор не дали согласие на бой»

Тим Цзю рассказал, как благодаря Криштиану Роналду изменил свой образ жизни