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Сегодня, 13:10

Тони Белью назвал единственного, кто может победить Тайсона Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) единственный, кто может одолеть чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я всегда думал, что Фьюри будет слишком большим, но чем ближе бой, тем больше я склоняюсь на сторону Усика, — отметил Белью JOE. — Я думаю, что Усик — единственный, кто может его победить.

С тех пор как Тайсон Фьюри стал сотрудничать с компанией Sugar Hill, его стиль сильно изменился. Он больше не боец с перочинными кулаками, а тяжелый, агрессивный контрпанчер. Единственная проблема — в этом весе с такими габаритами он всегда будет на шаг позади Александра Усика. У Усика лучшая работа ног в мире, его футворк — это что-то на грани фантастики.

Я понимаю, что Фьюри является фаворитом, но если кто и побьет его, так это Александр Усик».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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