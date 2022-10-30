Юрайя Холл победил в дебютном боксерском поединке

38-летний экс-боец UFC Юрайя Холл одержал победу над бывшим защитником НФЛ Ле'Воном Беллом единогласным решением судей (40-36). Бой продлился все четыре раунда.

Поединок прошел в андеркарде боксерского вечера 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

После боя Холл заявил, что хочет подраться с Джейком Полом. «Черт возьми, я хочу это сделать, — сказал Холл. — Я хочу его разоблачить. Если Андерсон [Сильва] этого не сделает, это сделаю я».

Холл ушел из UFC после поражения Андре Мунизу (23-4) единогласным решением судей на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.