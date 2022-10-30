Ломаченко и Хейни предварительно договорились о бое

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) после победы над Джемейном Ортисом (16-1) сообщил, что его цель — стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. После этих слов на ринг поднялся абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0).

«Я думаю, что это было не лучшее выступление [Ломаченко], но я уверен, что если я и Лома устроим бой, то на ринг выйдет лучшая версия [Ломаченко]. Надеюсь, у нас получится договориться», — сказал Хейни, находясь в шаге от украинского боксера.

«Я буду готов к любому варианту», — ответил Ломаченко, на что Хейни добавил: «Посмотрим, когда мы начнем переговоры».

Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.