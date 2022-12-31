Возможного соперника Джейка Пола подозревают в торговле людьми. Его вычислили по коробкам из-под пиццы

Эндрю Тейт так яростно наезжал на Грету Тунберг, что выдал себя.

Несмотря на миллионы подписчиков в соцсетях, российским фанатам имя бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта вряд ли о чем-то говорит. Американско-британский блогер трижды стал чемпионом мира по версии ISKA, а недавно провел стердаун с Джейком Полом — сообщалось, что именно он может стать следующим соперником главного поп-боксера современности.

В Америке же Тейт известен давно и скорее в негативном контексте. В 2016 году он участвовал в реалити-шоу «Большой брат», где сначала получил хейт фанатов за гомофобные и расистские высказывания, а затем и вовсе был выпнут из проекта после того, как отхлестал женщину ремнем. Позже и кикбоксер, и женщина сказали, что все происходило по обоюдному согласию. А какое-то время спустя блогера забанили в «Твиттере», когда он написал, что женщины должны нести ответственность за совершенное над ними сексуальное насилие.

Один из бизнес-проектов Тейта — вебкам-студия, которой он занимается с братом Тристаном и куда нанял 75 девушек. По словам Эндрю, некоторые из них — его бывшие девушки. В интервью Mirror бывший кикбоксер называл вебкам-бизнес полной аферой, в которой женщины придумывали «слезливые истории», чтобы заставить мужчин расстаться с деньгами. Также Тейт управляет платформой Hustler's University, участники которой платят ежемесячный членский взнос, чтобы получить инструкции по таким темам, как дропшиппинг и торговля криптовалютой. Платформа работает по схеме аффилированного маркетинга, когда участники получают процент за каждого нового привлеченного клиента.

Но загубил Тейта именно бизнес, связанный с вебкамом. В 2017 году Тейт переехал жить в Румынию, а в апреле 2022-го местная полиция провела обыск в его доме после того, как посольство США предупредило, что там может находиться американка. В здании обнаружили двух женщин, которые утверждали, что их держат против воли, что вызвало расследование Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) о торговле людьми и изнасиловании. После пятичасового допроса обоих братьев отпустили, но они продолжали находиться под следствием.

29 декабря виллу Тейта снова обыскали. Также полицейские проверили дом бывшей коллеги, которую заподозрили в сговоре. В различных местах по всему Бухаресту румынские представители власти нашли и идентифицировали шесть женщин, которые подвергались сексуальной эксплуатации, включая принуждение к съемкам порнографии. Тейт, его брат, бывшая женщина-полицейский и еще один причастный к делу гражданин Румынии были допрошены и задержаны на 24 часа. Их подозревают в торговле людьми, изнасиловании и участии в организованной преступной группе.

Румынская прокуратура заявила, что братья Тейт вместе с двумя неназванными людьми «похоже, создали организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, заставляя их создавать порнографический контент. Они могли бы получить значительные суммы денег».

Но как полиции удалось найти Тейта, который скрывался от внутренних органов? Официально правоохранительные органы об этом не сообщали, но некоторые СМИ пишут, что бывшего кикбоксера подвела простая коробка из-под пиццы. За пару дней до задержания Тейт закусился в «Твиттере» с эко-активисткой Гретой Тунберг. Боец решил высмеять взгляды 19-летней шведки: «Привет, Грета Тунберг. У меня 33 машины. У моего Bugatti четырехцилиндровый двигатель w16 8,0 л. У моих двух Ferrari 812 Competizione есть 6,5-литровые двигатели v12. Это только начало. Пожалуйста, предоставь адрес электронной почты, чтобы я мог отправить полный список моей коллекции автомобилей и соответствующих огромных выбросов».

Тунберг в ответ написала несуществующую почту smalldickenergy@getalife.com, а Тейт разразился двухминутным видео, на котором сидел за столом и курил сигару, а рядом с ним лежали коробки из-под пиццы. Сообщается, что полиция определила местоположение Эндрю по надписям на этих коробках из пиццерии Jerry's Pizza. Тунберг лишь посмеялась над Тейтом: «Вот что бывает, когда вы не перерабатываете коробки из-под пиццы».

Румынское подразделение по борьбе с организованной преступностью запрашивает у судьи разрешение на арест Тейта, его брата и двух румынских подозреваемых на срок до 30 дней. Ордер, вынесенный в четверг в отношении всей четверки, действовал до 24 часов. Одному также предъявили обвинение в изнасиловании, но пресс-секретарь не назвал имя этого человека, сославшись на местные законы.

«Независимо от того, что решит судья, мы предпримем дальнейшие действия по расследованию этого преступления», — заявила пресс-секретарь DIICOT Рамона Болла в интервью Washington Post. По обвинению в торговле людьми в Румынии можно сесть на срок от трех до десяти лет. За изнасилование наказание составляет от пяти до десяти лет.