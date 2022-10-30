Уронил рекордсмена UFC и бросил вызов Канело. Джейк Пол — все-таки крутой боксер?

Блогер одержал уже три победы над чемпионами UFC.

Утром 30 октября в Глендейле, штат Аризона, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Джейк Пол встретился с Андерсоном Силвой. Ранее блогер уже побеждал коллегу Ali Eson Gib, баскетболиста Нейта Робинсона, экс-чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли (дважды).

Легендарный Паук провел четвертый бой: он начал боксерскую карьеру с поражения Осмару Луису Тейшейре, а затем одолел Жулио Сезара де Жезуса, его тезку, боксера Чавеса-младшего и Тито Ортиса.

Джейк Пол победил Андерсона Сильву. Фото USA Today Sports

47-летний Силва годится Джейку Полу в отцы. Когда Андерсон в возрасте 22 лет провел дебютный бой в ММА, будущей звезде бокса было чуть больше шести месяцев. Несмотря на опыт, пояс UFC, серию из 16 побед и статус легенды, фаворитом в этом поединке считался именно парень с пятью профессиональными боями и 20 миллионами подписчиков.

Оказалось, не зря. Джейк действовал аккуратно и держал Паука на дистанции. Силва шел вперед, но забрал в лучшем случае второй, третий и пятый раунды. Конец поединка был полностью за Полом — чтобы не осталось сомнений, в начале восьмой трехминутки он оформил нокдаун, усадив Андерсона на пятую точку правым боковым.

Судьи единогласно отдали победу блогеру — 78:73, 77:74, 78:73. Если прошлые соперники Джейка из ММА были базовыми борцами, то теперь Пол перебоксировал одного из самых опасных ударников в истории UFC. Сразу после боя американец заявил, что хочет встретиться с Нейтом Диазом и Канело. Поединок с мексиканцем пока больше похож на мечты, которые если и сбудутся, то нескоро. А вот сразиться с Диазом не мешает ничего — освобожденный от контракта с UFC стоктонец давно ждет подходящего предложения.