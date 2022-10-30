Ломаченко побеждает Ортиса, но проигрывает Джейку Полу

Василий Ломаченко вернулся в Нью-Йорк. Легковес Джамейн Ортис подошел очень близко к тому, чтобы испортить это экс-чемпиону, но судьи этого не заметили.

Джамейн Ортис, у которого из достижений в профи была только победа над Джамелом Херрингом, до боя не воспринимался как угроза для Ломаченко. Да, без поражений. В любителях он проигрывал финал Golden Gloves Теофимо Лопесу, а на олимпийском отборе — Джаррону Эннису. Теофимо, кстати, был в рингсайде на этом шоу, смотрел поединок двух боксеров, которые ему проигрывали... Другим знаковым персонажем там же был Девин Хэйни, абсолютный чемпион мира в легком весе. Все ждали фейс-ту-фейс с победителем в конце, но к середине поединка Лома — Ортис показалось, что решение для судей может быть сложным.

У Ортиса нет тяжелого или острого удара. Особой скорости. Это делало его неудобным оппонентом для Василия. Ломаченко всегда любит и умеет просчитывать действия панчеров, это его любимый тип бойца. У них есть заранее намеченный план действий, который легко предсказать. Такие же, как Джамейн, в основу стиля закладывают тактику и универсальность манеры, с отсутствием явных провалов. Небольшое преимущество в размере. Плюс Ортис менял манеру по ходу боя. Как только чувствовал, что Ломаченко подстраивается, — менял стойку, например. Экс-чемпион тоже вынужден был адаптироваться.

Василий Ломаченко и Джамейн Ортис. Фото Getty Images

Что не менялось почти весь бой — Ломаченко приходилось действовать агрессивно и интенсивно. Хотя бы для того, чтобы сокращать дистанцию. Ортис заставил его немного напрягаться ударами в клинче в начале поединка, но бросил это дело к середине. Как и менять стойку — стало ясно, что Василий уже понял и считал его ритм. Успех Ортису приносила работа первым номером, причем не одиночными ударами, а сериями по три-четыре и больше. Ломаченко отходил, но затем перехватывал, заполнял своей работой паузы и поддавливал, заставляя ошибаться. Вдобавок ко всему после столкновения головами и пропущенных ударов глаз у Джамейна Ортиса заплыл, и попадания в него стали болезненными. В какой-то момент, к 9-10-му раунду, стало заметно, что ему неприятны удары экс-чемпиона, язык тела говорил о возможно тяжелых последствиях, если он пропустит еще один-два удара слева, но затем Ортис словно вспомнил, что еще недавно выигрывал раунды у Ломаченко, — и снова включил ноги, двигал головой и отстреливался, даже забрал концовку раундов один или два раза, а это как раз любит делать Василий.

Итог был логичен — победа Ломы решением, но если к счету 115-113 вопросов нет, то двое других судей отдали Ортису три и четыре раунда. Дорога к бою за абсолютный титул открыта, но Джамейн Ортис показал, что теперь для Ломаченко размер соперника имеет значение, — и доставляет серьезные неприятности при правильном подходе. Девин Хэйни — крупный легковес, универсальный, не очень бьющий, а потому для Василия был бы куда понятнее и проще как соперник Джервонта Дэвис, с явным перекосом в силовой бокс.

Лома — Хэйни будет интенсивным, напряженным поединком, с довольно большим количеством ударов и без явного намерения нанести оппоненту урон в каждом эпизоде. Бой для фанатов бокса как спорта миллиметров и миллисекунд, но не для широкой аудитории. Казалось еще недавно, что Ломаченко может захватить мейнстрим, но для этого КАЖДЫЙ поединок должен был стать чем-то значимым, а это удается сейчас только Джейку Полу.

Джейк Пол. Фото USA Today Sports

Собственно, Джейк против Андерсона Сильвы — это была полная противоположность боя Ломаченко — Ортис. Не очень искусно с точки зрения навыков бойцов, поединок разбивался на простые эпизоды, где-то один, то другой обозначали тяжелые попадания, смотрелось сыро, незрело, но понятно и привлекательно для широкой публики. Джейк отправил на пол Андерсона Сильву в последнем восьмом раунде и выиграл решением. Прошел настоящий тест, говорили комментаторы, как-то обходя стороной тот факт, что Сильва все так же не боксер, а 47-летний экс-боец UFC, и когда в 1997-м бразилец дебютировал в ММА, Джейк Пол только появился на свет.

Пол за три года в боях прошел путь, на который Конору Макгрегору понадобилось 15 лет. Быть «легендой социальных сетей», кидать вызовы Тайсону и выбирать себе удобных соперников из числа небоксеров оказалось достаточно для того, чтобы «захватить» спорт и стать мейнстримным зрелищем. Двукратному олимпийскому чемпиону Василию Ломаченко для этого не хватило всей карьеры. Хотя, я думаю, он и не жалуется.

В России же поп-бокс и поп-ММА тоже де-факто победили настоящий спорт — в том числе потому, что реальный бокс оказался под международными санкциями — и большинству талантливых бойцов оказалось некуда в качестве профессионалов расти. Аудитория теперь требует фрик-шоу, требует бойцов ММА против боксеров или кулачников, а еще охотнее смотрит на селебрити не из мира боев. Такой коллективный Джейк Пол. С гиперэкспрессией, словно из мира реслинга, треш-током, перформансами и драками на конференциях. Зато бои теперь мейнстрим и в них буквально каждый разбирается. И на этом фоне даже UFC уже кажется скучным.