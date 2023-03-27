Его не уронили Фьюри и Кличко, а вот Джошуа удалось. Кто станет следующим соперником Дацика

Кевин Джонсон рубился с великими боксерами, а теперь встретится с гением «колхозок» из России.

Вечером 31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Бой по правилам бокса пройдет спустя всего шесть дней после предыдущего противостояния Вячеслава: на Ural FC 2 он победил Джеронимо Дос Сантоса по правилам К-1.

Если прошлый соперник Рыжего Тарзана известен боями против россиян, то имя Джонсона можно было услышать благодаря его поединкам с по-настоящему топовыми боксерами прошлого и современности. Профессиональная карьера 43-летнего Джонсона началась в начале нулевых, а первой серьезной проверкой стал узбекский боксер Тимур Ибрагимов с рекордом 13-0. Для американца этот бой был лишь четвертым в профи, но он вырвал ничью.

Джонсон не проигрывал первые 23 боя со старта карьеры. Большинство поединков заканчивались решениями, зато Кевин лишил статуса непобежденного нескольких боксеров. С ним самим это проделал Виталий Кличко, с которым Джонсон сразился за пояс чемпиона мира по версии WBC в 2009 году. Бой продлился все 12 раундов, в которых Кличко не оставил шансов Кевину — двое из трех судей отдали украинцу все раунды.

Спустя три года Джонсон столкнулся с Тайсоном Фьюри, но снова не выдержал оппозиции в лице на тот момент 23-летнего британца. Цыганский король без проблем перебил Кевина, но американец снова не упал даже в нокдаун.

Бой с Фьюри не был титульным, зато уже через год с небольшим Джонсон претендовал на пояс WBO International и WBA International, который держал последний соперник Фьюри, Дерек Чисора. В пятом раунде Кевин все же плюхнулся в нокдаун, но финишировать Дерек его не смог. Как и Махмуд Чарр, с которым Джонсон побился уже через два месяца.

Кевин сделал паузу и вернулся через год, встретившись с Энтони Джошуа. На кону стоял титул WBC International, но очередной шанс оказался для Джонсона недостаточной мотивацией. Он впервые в карьере проиграл нокаутом, причем уже во втором раунде. Джошуа так жестко избил соперника, что тот чуть не вывалился из ринга.

Но Эй Джей так и остался единственным топовым оппонентом Джонсона, которому удалось оформить финиш. В дальнейшем Кевин встречался с Кубратом Пулевым, Энди Руисом и Даниэлем Дюбуа, и никто из них не добился даже нокдауна.

Последний бой Джонсон провел против Андре Бунга — все закончилось ничьей раздельным решением судей. Кевин, как и Дацик, легок на подъем в плане боев. Если Вячеслав подерется с американцем через шесть дней после прошлого боя, то у Джонсона запланирована встреча 8 апреля — спустя девять дней после встречи с Рыжим Тарзаном. За это время Кевину предстоит добраться до немецкого Аугсбурга и как-то подготовиться к 25-летнему Айдыну Йылдырыму. Из позитивного для американца — турецкий оппонент совсем неопытен: он провел в профи лишь один бой.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.