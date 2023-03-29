Соперник Дацика — джорнимен из-за жизненных обстоятельств. Он отсидел в тюрьме и стал отцом-одиночкой

Кевин Джонсон боролся за право опеки над дочерью после смерти ее матери.

Вечером 31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Бой по правилам бокса пройдет спустя всего шесть дней после предыдущего противостояния Вячеслава: на Ural FC 2 он победил Джеронимо Дос Сантоса по правилам К-1.

Но Джонсона вряд ли пугает нокаутирующая мощь Дацика. Кевина никому не удавалось вырубать: за 58 поединков его финишировали лишь трижды, но все поражения были техническими. Джонсон дожил до решения с такими легендами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Дерек Чисора. Более того, всю карьеру американец дрался с одной главной целью: он пытался обеспечить лучшую жизнь для своей дочери Фатимы.

Джонсон — отец-одиночка, и он всегда осознавал, что независимо от положения в мировом рейтинге его основной задачей остается воспитание ребенка, за опеку которого он так боролся. Мать Фатимы умерла в начале нулевых — она попала в аварию и была в коме.

Фото Global Look Press

Джонсон в то время выступал по любителям, а еще до трагедии попал в тюрьму — подрался на улице и жестко избил человека. Кевин провел за решеткой полтора года, а когда вышел, его жизнь уже не была прежней. Женщина, которая родила ему дочь, погибла, а Фатиму он долгое время не мог разыскать. Оказалось, Фатима переехала к родственникам по материнской линии после того, как мама попала в аварию. Эти же люди стали опекунами девочки после смерти матери.

Сначала Джонсон думал, что это к лучшему, ведь он постоянно тренировался и путешествовал по стране, но вскоре поменял мнение. «Я понял, что никто не может воспитать ребенка лучше, чем мать или отец», — рассказывал Джонсон журналу The Ring.

Он решил получить право на опеку, что было крайне непросто, учитывая, что боксер только что вышел из тюрьмы. Разобраться в юридических тонкостях Кевину помог Давид Бенсуссан, друг боксера и по совместительству риелтор. Бенсуссан разработал план, который помог Джонсону завоевать доверие суда. Он дал боксеру работу в сфере недвижимости — она была необходима не только ради успешного дела, но просто потому, что доходы от любительского бокса не покрывали ежедневные расходы.

«Первое, что нам нужно было сделать, — это разобраться с доходами, — объяснял Джонсон. — Второй момент заключался в том, чтобы привести в порядок мое жилье. Затем нужно было заняться моей карьерой. После этого я должен был получить опеку. Все произошло так, как он сказал».

Фото Global Look Press

Звучит просто, но на деле добиться цели было нелегко. Защита ожидаемо предъявляла аргументы в виде тюремного прошлого, которое должно характеризовать Джонсона как плохого отца. Кевин потратил много моральных и финансовых ресурсов, чтобы добиться своего, поэтому после победы в суде ему приходилось принимать все предложения, которые поступали.

Джонсон хотел получить опеку над дочерью, потому что надеялся стать полноценным отцом для Фатимы. Его самого в детстве воспитывали три человека — мать, священник и бабушка. «Она была для меня отцом», — говорил Кевин о последней.

Он выиграл суд по опеке над Фатимой в 2001 году, когда девочке было два года. К тому времени Джонсон отлично понимал, что процесс воспитания ребенка будет отнимать у него не меньше сил, чем судебный. Джонсон старался для Фатимы, но делать все на 100 процентов идеально он не мог. Кевин как минимум не умеет готовить, зато всегда держит под контролем успеваемость дочери.

«Приготовление чая для него — вызов, — рассказывал старший брат боксера Брайан. — Одно из самых интересных зрелищ в мире — наблюдать, как он садится с Фатимой и делает домашнее задание. Он не закончил школу сам, так что он практически заново проживает школу через нее. Он очень дотошный отец. Если вы посмотрите на любой другой аспект его жизни, там он не такой дотошный. Но он всегда ее защищает и очень хорошо о ней заботится».

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.