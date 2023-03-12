Тим Цзю с первым поясом. Все закончилось жестокой бойней

Развязка наступила в девятом раунде.

Ничто не предвещало ещё пару лет назад, что Тим Цзю наденет чемпионский пояс, номинально временный, по факту реальный и настоящий.

Дети легендарных боксеров в наше время редко показывают в ринге что-то, заслуживающее внимания. Аарон Прайор-младший и Рональд Хернс, сын Томми Хернса — так и завершили карьеру, ничего не совершив. Шейн Мозли-младший и Хулио Сезар Чавес-младший своих отцов напоминают весьма отдаленно, и внимания к их боям все меньше. Сын Антонио Тарвера, сын Хасима Рахмана, куча детей Фернандо Варгаса — не герои пока, но ещё не лишились шанса себя показать миру. Дети больших чемпионов. Не слишком много хайпа во всем этом, боксирующие блогеры и бойцы ММА привлекают больше внимания в медиа.

История Тима Цзю удивительна тем, что имя отца сыграло свою роль во всем, что происходит, но Тимофей двигается сам, его путь не похож на отцовский, Костя Цзю не пытался вылепить из него кого-то идентичного по стилю (может, только поначалу хотел), и в результате стадионы в Австралии уже собираются не на «сына Цзю», а на Тима Цзю. Разница в значениях между этими формулировками колоссальная.

Тим Цзю. Фото AFP

И точно такая же разница между Тимофеем в начале карьеры и сейчас. Баланс в стойке, тяжелый удар справа, способность держать высокий темп и физически передыхать и перебить даже более опытных соперников — это база у Цзю. Но до этого, пожалуй, ни в одном бою ему не приходилось столько ставить на свой джеб. И здесь он заработал. Жесткий, быстрый, с моментальным возвратом плеча и кулака на исходную позицию. Тони Харрисон — боксер в третьем поколении, его дед был боксером, его отец — но чуть менее успешным, правда. Тони забирал пояса на мгновение у Джермелла Чарло, действующего абсолютного чемпиона. Тони знает о боксе очень много. И он умеет выживать в ринге, ломать бой сопернику, умеет боксировать, не пропуская.

Первые раунды боя с Цзю он активно перемещался и работал передней рукой. Так, что у Тима начала назревать гематома под глазом. Никто явно не вёл в соревновании джебов, но Цзю был очень собран, не раскрывался, и Харрисон в какой-то момент решил развить атаку. Весьма опрометчиво. Бросился с хуком в третьем раунде, Тим отзащищался, завернув плечо, и бросил правую в ответ. И Тони влетел в канаты. В попытках выиграть время и восстановиться экс-чемпион мира напропускал ещё в этом третьем раунде.

А Цзю после этого эпизода сохранил дисциплину, не потерял фокус и не начал повторяться. Джеб и его острота вынудили Тони Харрисона совершить ошибку, и они же подготовили следующий ключевой момент для Цзю. Пока он продолжал прощупывать то хуком, то прямым слева, постоянно, жестко, разборчиво, и как и многим до этого Харрисону стало физически очень неприятно получать все это в лицо. Пробовал запереть Тони у канатов и поработать там. И он стал медленнее на ногах, чаще стал уклоняться от джеба, но оставался на дистанции удара и открывался под правую Цзю.

В 9-м раунде Тим зацепил его этим правым, но важнее то, что было дальше. Закрывая левой рукой обзор и делая вид, что будет снимать защиту, Цзю подряд пробил ещё несколько правых кроссов, от которых ноги Тони начали делать вид, будто он не боксер, а танцор в третьем поколении. Экс-чемпион попятился к канатам, и там уже 4-5 апперкотов подряд и ещё один кросс уложили его на настил.

Тони встал, но продолжать было бессмысленно, дотерпеть 20 секунд до перерыва, а дальше что? Ущерб слишком быстро стал накапливаться с середины боя, и шансов на победу уже не было бы.

Тим Цзю нокаутировал Тони Харрисона. Фото AFP

Джермелл Чарло, абсолютный чемпион, по официальной версии сломал руку в январе, и потому Тимофей получил этот бой за один пояс. Чарло величина. Бьет быстрее и жестче Тима, это факт. Поражение от Харрисона сделало его лучше. Ничья с Кастаньо — и он вернулся еще круче и убедительнее. Против него сейчас только травмы и то, что один бой за год это очень мало и несерьезно.

Тим Цзю должен что-то придумать в тактическом построении боя, но не нужно забывать о том, что Чарло хладнокровно умеет решать задачу за один эпизод. У Тони Харрисона и у Тима Цзю процент побед нокаутами выше, но ничего не перепутайте — Джермелл настоящий панчер, которому может хватить одного удара. А Цзю — нет, но он найдёт способ попасть по тебе 3, 4, 5 раз.

В андеркарде был ещё Никита Цзю, младший брат Тима. По прозвищу Мясник — за стиль, в котором вообще нет осторожности. Не думаю, что с такой манерой можно долго боксировать, но должен же быть кто-то не настолько хороший с фамилией Цзю. Но с другой стороны, 6-7 лет назад мы и Тимофея немного недооценивали.