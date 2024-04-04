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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 12:55

Александр Ткачев: «Моя мечта — два матча Россия — Китай в конце года»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о турнирах претендентов и претенденток в Торонто, которые стартуют 4 апреля. Из россиян в Канаде за первое место, дающее право сыграть в матче за шахматную корону, поборются Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

— Какие предчувствия перед началом турниров в Канаде?

— Верю, что все будет хорошо. Хорошие шансы на победу есть как у Яна, так и у наших девушек.

— Помню, мы говорили в начале января, и вы сказали, что ваша мечта — два матча Россия — Китай в конце 2024-го...

— Конечно. Думаю, это не только моя мечта, но всех поклонников российских шахмат. Было бы шикарно.

— ФШР активно помогала в подготовке нашим девушкам. Что скажете об их готовности? Как проходит акклиматизация?

— Давайте поговорим обо всех нюансах, когда они проведут хотя бы по три партии. После этого можно будет о чем-то более-менее предметно рассуждать. Перед стартом все равны, как в любом виде спорта.

— По вашему опыту, есть ощущение, что в мужском и женском турнирах будет плотная борьба вплоть до последнего тура?

— В этом я практически уверен. Дело в том, что турнир претендентов-2022, который Ян выиграл с огромным преимуществом, — это скорее исключение. Наш гроссмейстер тогда набрал такую форму, что уже после первого круга всем было очевидно, что он не отдаст никому первое место. Хотя перед началом турнира в Мадриде мало кто называл Непомнящего фаворитом. Если же вспомнить другие претендентские в новой эре, то Сергей Карякин победил в Москве-2016, выиграв в заключительном туре у ближайшего преследователя Фабиано Каруаны. В Берлине-2018 Фабиано взял реванш у Сергея, опередив его в 14-м туре, благодаря победе над Александром Грищуком черными. В Лондоне-2013 Владимир Крамник подходил к последнему туру в роли лидера, но там уступил Василию Иванчуку и открыл Магнусу Карлсену дорогу к титулу. Если же говорить про женские соревнования, то они известны своей непредсказуемостью. Там может произойти все, что угодно.

Шахматы
Александр Ткачев
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