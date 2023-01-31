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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 10:22

Асаубаева: «Победа над Карякиным важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно»

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин Бибисара Асаубаева заявила, что победы над такими шахматистами, как российский гроссмейстер Сергей Карякин, придают уверенности.

«У меня остались положительные эмоции от турнира, я сыграла много хороших партий. Мне запомнились партии против Сергея Карякина, я сыграла вничью с Теймуром Раджабовым, обыграла Катю Лагно, но и проиграла много. Конечно, победа над Сергеем важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно, если не упускать свои шансы», — цитирует ТАСС Асаубаеву.

30 января в Москве завершился международный турнир по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды». Карякин одержал победу, Асаубаева стала восьмой. В турнире по быстрым шахматам представительница Казахстана белыми фигурами победила россиянина.

Источник: https://tass.ru/sport/16923885
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Карякин считает победу на турнире «Шахматные звезды» ответом критикам