Асаубаева: «Победа над Карякиным важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно»

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Двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин Бибисара Асаубаева заявила, что победы над такими шахматистами, как российский гроссмейстер Сергей Карякин, придают уверенности.
«У меня остались положительные эмоции от турнира, я сыграла много хороших партий. Мне запомнились партии против Сергея Карякина, я сыграла вничью с Теймуром Раджабовым, обыграла Катю Лагно, но и проиграла много. Конечно, победа над Сергеем важна, такие встречи придают уверенности и показывают, что все возможно, если не упускать свои шансы», — цитирует ТАСС Асаубаеву.
30 января в Москве завершился международный турнир по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды». Карякин одержал победу, Асаубаева стала восьмой. В турнире по быстрым шахматам представительница Казахстана белыми фигурами победила россиянина.