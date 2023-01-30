Карякин считает победу на турнире «Шахматные звезды» ответом критикам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что победа на турнире «Шахматные звезды» в Москве является показателем его хорошей формы и ответом критикам, которые говорят о его скором завершении карьеры.

«Состав сильный, рад, что удалось победить. Каждая партия была напряженная, турнир сложный, и то, что удалось сохранить стабильность на всей дистанции, — это хорошо для меня. Второе место в быстрых шахматах — это со знаком «плюс». В турнирах такого формата у меня обычно быстрые не идут, а потом я в блице пытаюсь отчаянно наверстать. Надеюсь, что серия «Шахматные звезды» будет продолжаться. Это турнир, в котором я могу участвовать, а не сидеть дома без практики. Кстати, моя победа — это ответ тем, кто говорит, что я собираюсь заканчивать, что ухожу в политику. Я в достойной форме и могу выступать с сильнейшими шахматистами», — приводит слова Карякина ТАСС.

Карякин был одним из кандидатов на пост президента Федерации шахмат России. Выборы, которые состоялись в декабре 2022 года, выиграл Андрей Филатов, руководящий организацией с 2014 года.