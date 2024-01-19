Боднарук рассказала о самом неожиданном моменте на победном ЧМ по рапиду

Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» прокомментировала ход успешного турнира в Самарканде, который прошел в конце декабря 2023 года.

— Вы приехали в Самарканд в статусе действующей чемпионки России по рапиду. Ставили перед собой конкретную задачу? Например, попасть в топ-10 или топ-3?

— Честно говоря, суперамбициозных задач не было. Сказал сама себе: ок, это конец года, надо завершить его на положительной ноте. Буду стараться играть и получать удовольствие. Просто позитивный настрой.

— Во второй день были классные победы над Нургюл Салимовой и Чжу Цзиньэр. В тот момент поверили, что есть реальный шанс выиграть?

— С Салимовой была достаточно важная партия. Она была сложная, нервная, на три результата. А партию с Чжу Цзиньэр можно назвать определяющей. К ней мы подошли на первой и второй позиции, плюс столько же очков имела Хампи Конеру. И, обыграв китаянку, я смогла стать единоличным лидером по итогам второго дня. И тут я впервые поняла, что борюсь за тройку.

— В третий день вы по-прежнему играли в свое удовольствие и будь как будет? Или уже началось внутреннее давление?

— Хороший вопрос. В тот момент нервы дали о себе знать. В голову полезли лишние мысли, в воображении уже видела себя на пьедестале. А это всегда плохо сказывается на игре. К счастью, удалось выстоять в партиях с Конеру и Чжай Мо. А с Лэй Тинцзе получилось забавно. В последнем туре она предложила ничью белыми уже на третьем ходу.

— Китаянка устала?

— Может быть, но скорее всего, рассчитывала, что Конеру не обыграет белыми Екатерину Лагно и мы сыграем с ней тай-брейк. Но в итоге представительница Индии свою задачу выполнила.

— Ваш тай-брейк с Конеру получился драматичным.

— На таком тай-брейке по-другому и быть не могло. За три дня мы потратили много сил, поэтому качество игры страдало. Первая партия была самая ровная. В какой-то момент у Хампи было преимущество, потом я перехватила инициативу, но в концовке совсем не разобралась, проиграв в пару ходов. Потом удалось отыграть с долей везения. Я получила неожиданный для себя вариант Испанской партии. В третьей — буквально пришлось спасаться, а в четвертой у меня вновь была худшая позиция, но я сумела вовремя подкрутить ее. В моей любимой Староиндийской защите.

Боднарук одержала победу на чемпионате мира по рапиду-2023.