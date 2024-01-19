Боднарук испытывала проблемы со сном на победном ЧМ-2023

Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» рассказала, почему не смогла ярко проявить себя в блицтурнире, где россиянка заняла 31-е место.

— После тай-брейка вы сказали, что чувствуете моральное истощение. Когда пришли эмоции, осознали значимость этого успеха?

— Действительно, было тяжелое состояние, но я сразу осознала важность победы. Что касается настоящих эмоций, то они пришли уже после возвращения домой. Когда я по-человечески поспала. Испытывала радость, счастье.

— В Самарканде были проблемы со сном?

— К сожалению, сон стал нарушаться перед третьим днем в рапид. А дальше уже очень плохо спала. Это повлияло и на блицтурнир, и на состояние в целом.

— В первый день в блице вы одержали шесть побед подряд, в том числе над Александрой Костенюк. Но потом притормозили.

— Да, первый день сложился впечатляюще для меня. На второй день сил вообще не хватило. У меня была внутренняя установка: сыграть первый день в экономрежиме, отдохнуть и выстрелить в заключительный игровой день. Но после первого дня меня забрали на допинг-контроль. Я провела там три часа. Не отдохнула, не поела нормально. Это очень повлияло на заключительные партии.

— Как, интересно, Магнус Карлсен постоянно выигрывает ЧМ с быстрым контролем? Один золотой дубль за другим.

— Он посильнее других в шахматном плане. И физически покрепче.

Чемпионкой мира-2023 в блице стала другая россиянка Валентина Гунина.