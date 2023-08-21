Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:14

Поткин заявил, что Горячкина на классе победила в Кубке мира по шахматам

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин отреагировал на победу россиянки Александры Горячкиной в Кубке мира-2023.

«Александр провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой — талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир. Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе», — приводит ТАСС слова Поткина.

В финале турнира Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05. Две партии с классическим контролем времени завершились вничью.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходил в Баку.

Источник: https://tass.ru/sport/18553207
Шахматы
Александра Горячкина
Владимир Поткин
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор ФШР Ткачев поздравил Горячкину с победой в финале Кубка мира

Шахматистка Горячкина стала второй россиянкой — обладательницей Кубка мира