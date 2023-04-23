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Сегодня, 17:40

Дворкович оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги десятой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

Десятая партия состоялась в воскресенье, 23 апреля и завершилась вничью на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Шансы Непомнящего на победу по итогам противостояния хорошие, но предстоит очень сложная борьба», — сказал Дворкович «СЭ».

11-я партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в понедельник, 24 апреля, россиянин будет играть белым фигурами.

Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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