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Сегодня, 07:12

Дворкович: «Удача улыбнулась Боднарук, но она улыбается сильнейшим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал победу российской шахматистки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду.

«В целом в течение всего чемпионата Анастасия играла очень последовательно, четко и заслужила место как минимум в тройке. На тай-брейках у Конеру больший опыт, но Анастасия, проиграв партию, находясь в лучшей позиции, смогла выжить во второй. [Индийский гроссмейстер Вишванатан] Ананд, комментировавший вторую партию, говорил с каждым ходом — сейчас выигрывают черные, а сейчас белые, а сейчас снова черные. Но удача улыбнулась Анастасии, это произошло и в третьей партии, удача улыбается сильнейшим. Победа заслуженна», — цитирует ТАСС Филатова.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Анастасия Боднарук. У России новая чемпионка мира по шахматам. Бондарук присоединилась к Карлсену
Источник: https://tass.ru/sport/19648075
Шахматы
Аркадий Дворкович
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