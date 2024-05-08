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Шахматы

Сегодня, 22:50

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина поддержала проект «Доброшрифт»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Валентина Гунина.
Фото ФШР
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Одна из самых титулованных российских шахматисток, колумнист «СЭ» Валентина Гунина в рамках командного чемпионата России в Сочи сыграла в толстовке проекта «Доброшрифт».

«Сегодня я поддерживаю «Доброшрифт» — важный социальный проект, который помогает детям с ДЦП. Поскольку мне самой диагностировали сложное аутоиммунное заболевание, я понимаю, каково это: вести сражение за жизнь буквально каждый день. Поэтому «Доброшрифт» на моей толстовке — это знак: никто не один, вокруг есть те, кто помогут!» — написала Гунина в своих соцсетях.

«Доброшрифт» — проект, призванный обратить внимание на то, что людям с ДЦП требуется помощь — особенно в детстве.

Дети с ДЦП создали специальные прописи, а дизайнеры собрали из них шрифт, который полностью состоит из этих особенных букв. Теперь сотни компаний и тысячи людей используют «Доброшрифт» раз в год, чтобы привлечь внимание к проблемам маломобильных людей и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

В этом году День поддержки людей с церебральным параличом — 4 октября.

Шахматы
Валентина Гунина
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