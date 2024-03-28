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Карякин бросает вызов
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28 марта, 12:15

Экс-тренер Непомнящего заявил, что Дин Лижэня рано списывают со счетов

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Дин Лижэнь.
Фото Reuters
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Тренер сборной России, бывший наставник Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» подчеркнул, что 17-й чемпион мира Дин Лижэнь по-прежнему представляет серьезную угрозу, хотя последние результаты китайского гроссмейстера разочаровывают его болельщиков.

— Недавно Магнуса Карлсена спросили, кто наиболее достоин стать чемпионом мира в нынешней конфигурации, и он назвал Фабиано Каруану.

— Я буду болеть за Яна. Хочу, чтобы он получил третью попытку сыграть за корону. Но у него очень достойные соперники. Кроме Яна мне очень симпатичен Прагнанандха. Видно, что он любит шахматы, обладает самобытным стилем.

— Сейчас многие говорят, что, кто бы ни выиграл турнир претендентов, он будет фаворитом в матче с Дином. Согласны?

— Возможно, сейчас Лижэнь и не находится на чемпионском уровне, но в то же время я бы не стал делать из этого каких-то глобальных выводов. Дин потратил много нервной энергии при подготовке к матчу за корону. Для него это все было в новинку. Плюс сам матч выдался очень энергозатратным. Много партий, меньше выходных, соперники фактически отвечали друг другу ударом на удар. После матча он долго восстанавливался, поэтому оценить его реальную силу можно будет ближе к следующему матчу.

В Китае очень серьезно относятся к шахматной короне, они сделают все возможное, чтобы сохранить ее у Дина. У него будет очень мощная поддержка со стороны местной федерации, лучшие тренеры, секунданты. Китайцы очень мудрые и всегда делают максимум для своего игрока. Поэтому встреча с Дином будет очень сложной для победителя турнира претендентов-2024. Это точно не будет матч в одни ворота.

Полностью интервью Владимира Поткина читайте на сайте «СЭ»

Владимир Поткин
Дин Лижэнь
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