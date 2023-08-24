Филатов назвал историческим Кубок мира по шахматам 2023 года

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что Кубок мира по шахматам в Баку стал историческим благодаря победам норвежца Магнуса Карлсена и россиянки Александры Горячкиной.

«Поздравляю всех любителей шахмат с окончанием исторического Кубка мира. Магнус Карлсен одержал великолепную победу и вошел в историю шахмат как первый гроссмейстер, одержавший победы во всех главных соревнованиях. Но особенно радует, что в женском турнире этого исторического Кубка мира победительницей стала наша Александра Горячкина. Кстати, впервые победительницей Кубка мира стала шахматистка из азиатской федерации», — приводит ТАСС слова Филатова.

24 августа Карлсен стал обладателем Кубка мира по шахматам, победив на тай-брейке индийца Рамешбабу Прагнанандху. 21 числа россиянка Александра Горячкина на тай-брейке выиграла у представительницы Болгарии Нургюл Салимовой в финале турнира.