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Сегодня, 18:33

Филатов назвал историческим Кубок мира по шахматам 2023 года

Алина Савинова
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что Кубок мира по шахматам в Баку стал историческим благодаря победам норвежца Магнуса Карлсена и россиянки Александры Горячкиной.

«Поздравляю всех любителей шахмат с окончанием исторического Кубка мира. Магнус Карлсен одержал великолепную победу и вошел в историю шахмат как первый гроссмейстер, одержавший победы во всех главных соревнованиях. Но особенно радует, что в женском турнире этого исторического Кубка мира победительницей стала наша Александра Горячкина. Кстати, впервые победительницей Кубка мира стала шахматистка из азиатской федерации», — приводит ТАСС слова Филатова.

24 августа Карлсен стал обладателем Кубка мира по шахматам, победив на тай-брейке индийца Рамешбабу Прагнанандху. 21 числа россиянка Александра Горячкина на тай-брейке выиграла у представительницы Болгарии Нургюл Салимовой в финале турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/18579985
Шахматы
Андрей Филатов
Магнус Карлсен
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