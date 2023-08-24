Карлсен заявил, что возможно больше не будет играть на Кубке мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу в финале Кубка мира-2023 по шахматам.

«Я бы не сказал, что победа в Кубке мира увеличивает шансы на то, что я снова буду участвовать в этом соревновании», —цитирует Карлсена Сhess24.

По словам Магнуса, он принял решение участвовать в турнире в последний момент.

«У меня не было планов на большие турниры в этом году. Я зарегистрировался в самый последний момент. Возможно, это было эмоциональное решение после турнира в Норвегии. Я так плохо играл в классические шахматы и не хотел, чтобы это неприятное ощущение осталось со мной. В финале было достаточно одной победы, так что теперь, когда все позади, я могу немного расслабиться», — сказал Карлсен.

В финале соревнований в Баку Карлсен на тай-брейке с укороченным контролем времени обыграл 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандху с общим счетом 2,5 на 1,5 очка и заработал 110 тысяч долларов.