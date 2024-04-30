Филатов оценил выступление россиян на детском чемпионате мира по рапиду и блицу

Выступление российских шахматистов на детском чемпионате мира по рапиду и блицу позволяет с уверенностью смотреть в будущее, заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Наши ребята показали великолепный результат — четыре золота, четыре серебра. Очень достойное выступление на мировом первенстве. Такие результаты позволяют смотреть с уверенностью в будущее», — приводит слова Филатова ТАСС.

29 апреля в Албании завершились соревнования по рапиду и блицу в трех возрастных категориях: до 8, 10 и 12 лет. Россияне завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали.