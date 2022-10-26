Гроссмейстер-юрист считает, что Наманн не сможет отсудить 100 миллионов долларов у Карлсена

Исландский гроссмейстер Хьёрвар Гретарссон, который является юристом по образованию, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил жалобу в суд и планирует отсудить 100 миллионов долларов у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

«Такие деньги — в этом нет смысла. Это просто в США любят выставлять такие крупные суммы. Вероятно, он просит вернуть потерянные деньги. И это имеет смысл. Но здесь никогда не будет идти речь о 100 миллионах долларов, так что в этом нет смысла», — приводит слова Гретарссон NRK.

Американский гроссмейстер подал иск на 100 миллионов долларов на действующего чемпиона мира после обвинений с его стороны в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатам которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.