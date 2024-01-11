Гунина прокомментировала видео с поздравлениями Непомнящего

Шахматистка Валентина Гунина, страдающая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием волчанка, в интервью «СЭ» рассказала о поддержке коллег.

— Несмотря на болезнь, у вас был успешный 2023 год.

— Да, за это еще раз хочу сказать большое спасибо моей семье и тренеру. Большая загадка, как они меня терпят, а Ваня (Иван Попов. — Прим. «СЭ») не сбежал от меня, учитывая мое состояние. Долгое время мы работали в стол. Было непонятно, буду ли я что-то выигрывать или нет. А в 2023-м мне удалось победить в открытом турнире в Ташкенте. Причем с классическим контролем. Там было по два тура в день, и мои подруги-шахматистки сильно за меня переживали. Удивлялись, что в обычном-то состоянии тяжело выдержать такой марафон, а тут я решила поиграть и каким-то образом взяла первый приз. Еще не ожидала так сильно сыграть в суперфинале-2023. Начало было слабое, но в концовке удалось накатить и в итоге занять второе место, уступив только Баире Ковановой.

— Видел, как она поздравляла вас после победы на ЧМ в Самарканде. Милое видео.

— Да, я держалась из последних сил, но когда увидела Баю, то начала плакать и уткнулась в нее. Она знает о моей болезни, так что понимала мои чувства. Ян [Непомнящий] очень мило поздравил. Сказал, что если что-то нужно из таблеток или необходим какой-то специалист, то он готов помочь.

— Здорово. Хотя многие почему-то считают Яна высокомерным...

— Как все гении, он необычный. Но когда общаешься один на один, то он очень милый. Мы давно в дружеских отношениях, знакомы много лет. Приятно, что коллеги поддерживают в этой непростой ситуации. Хотя многих друзей в шахматах я потеряла. Все-таки тяжело общаться с человеком, который постоянно испытывает проблемы. Иногда слышу: «Ты постоянно ноешь». Увы, но это не капризы, а серьезный недуг.

34-летняя Гунина — двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России.