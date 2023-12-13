Карлсен оштрафован на 10 тысяч евро из-за отказа играть в Сент-Луисе после поражения от Ниманна

Демарш Магнуса Карлсена на Кубке Синкфилда-2022 в Сент-Луисе (США), когда 16-й чемпион мира отказался играть в турнире после поражения от Ханса Ниманна, не прошел бесследно. Комиссия по этике ФИДЕ оштрафовала норвежца на 10 тысяч евро.

«Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности ФИДЕ признала Магнуса Карлсена виновным по делу об отказе от участия в турнире [Кубок Синкфилда 2022 года] без уважительной причины или без уведомления арбитра турнира. Он должен выплатить штраф в размере в 10 000 евро», — говорится в заявлении ФИДЕ.

После этого Карлсен и Ниманн пересеклись на онлайн-турнире и норвежец демонстративно сдался на втором ходу.