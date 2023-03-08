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Сегодня, 16:15

Карякин назвал главную ошибку Непомнящего при подготовке к матчу с Карлсеном

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин отметил, что Ян Непомнящий слишком много тренировался перед матчем 2021 года с Магнусом Карлсеном в Дубае. Напомним, что Карякин входил в команду Непомнящего.

— Ян говорил, что к матчу в Дубае так много тренировался, что в партиях с Карлсеном он уже не мог смотреть на шахматы. Вы тогда были в команде Яна. Заметили что-то перед началом?

— Было такое впечатление. Дело в том, что Ян горел этим матчем. Хотел как можно лучше подготовиться. Поэтому он откладывал все дела, а все силы тратил на занятия. Помню, до матча оставалось два дня. Он говорит: давай поиграем еще несколько тренировочных партий. В итоге мы играли очень долго. Тренировочные партии — это, конечно, полезно, но в тот момент было важнее, чтобы у него была свежая голова, чем повторение какого-то дебютного варианта.

— Еще Непомнящий сильно похудел к тому матчу.

— Я бы так не сказал. В любом случае он ездил с массажистом, тренером по ОФП. В команде были люди, которые следили за здоровьем претендента. Но тот факт, что Ян был перетренирован и утомлен, — это точно. Надеюсь, он не повторит тех ошибок.

— На ваш взгляд, стоит ли ждать яркого матча, с множеством результативных партий?

— Такое всегда сложно предугадать. Бывает, встречаются два ярких суперталанта, но получается очень сухой матч. Сплошные ничьи, и все решает одна победа. Или встречаются два позиционных шахматиста, и от их напряжения в их партиях невозможно оторвать глаз. Важно, кто в какой форме подойдет к этому противостоянию. Они долго готовятся к этому событию. Особенно Ян. Всю вторую половину 2021 года он готовился к матчу с Карлсеном, потому сразу же приступил к подготовке к турниру претендентов-2022, который смог выиграть. И снова к матчу. Так что в этом мини-цикле у Яна гораздо больше побед и опыта, чем у Дина. Яну будет комфортнее. По крайней мере в начале матча. В какой форме Дин приедет в Астану — сложно сказать.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. «К матчу с Карлсеном Непомнящий был перетренирован». Мнение Карякина

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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