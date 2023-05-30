Карякину не разрешат выступать на Кубке мира по шахматам под российским флагом

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин не сможет выступать под флагом России на Кубке мира по шахматам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
30 мая стало известно, что Карякина пригласили на Кубок мира по шахматам, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 июля по 25 августа. 33-летний шахматист должен принять решение о своем участии до 2 июня.
Ранее Карякин заявлял, что откажется выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.