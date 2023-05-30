Карякину не разрешат выступать на Кубке мира по шахматам под российским флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не сможет выступать под флагом России на Кубке мира по шахматам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

30 мая стало известно, что Карякина пригласили на Кубок мира по шахматам, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 июля по 25 августа. 33-летний шахматист должен принять решение о своем участии до 2 июня.

Ранее Карякин заявлял, что откажется выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.