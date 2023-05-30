Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:16

Смагин считает, что Горячкиной и Лагно нужно провести серьезную работу перед турниром претенденток

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина пока не готовы к победе на турнире претенденток.

«Как я уже говорил, Горячкина и Лагно выглядели не самым убедительным образом на последнем этапе «Гран-при», но главную задачу они выполнил. Я считаю ,что им нужно задуматься, как играть дальше. Перед турниром претенденток нужно провести серьезную работу, потому что там соперницы будут гораздо серьезнее, и сейчас они к такой борьбе не готовы. Но у них есть достаточно времени подготовиться», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам четырех этапов «Гран-при ФИДЕ» Лагно стала первой в общем зачете, Горячкина — второй. Российские шахматистки завоевали путевки на турнир претенденток, который состоится в 2024 году в Торонто.

Источник: https://tass.ru/sport/17881189
Шахматы
Екатерина Лагно
0
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин получил приглашение сыграть на Кубке мира