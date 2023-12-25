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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 20:51

Карлсен о бане Крамника: «На мнение нужно отвечать другим мнением, а не замалчиванием»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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16-й чемпион мира Магнус Карлсен по ходу пресс-конференции, посвященной старту ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде, высказал свою позицию относительно блокировки блога Владимира Крамника на Chess.com.

«Я хочу сказать, что свобода слова — это очень важно, — отметил Карлсен. — Я не буду говорить конкретно об этом случае, но в целом я думаю, что на мнение нужно отвечать другим мнением, а не замалчиванием».

В понедельник, 25 декабря Крамник завел аккаунт в Twitter, в котором продолжит публиковать информацию о возможных читерах.

Владимир Крамник. «Это попытка «заткнуть мне рот». Chess.com решил забанить Крамника

Шахматы
Владимир Крамник
Магнус Карлсен
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