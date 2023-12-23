Лучшая шахматистка России назвала три своих любимых сериала

Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» заявила, что не смотрела ни одного фильма про шахматы.

— Если у вас будет свободное время, то вы посвятите его...

— Не шахматному контенту. Возможно, посмотрю сериал или фильм.

— Есть любимый фильм про шахматы?

— На днях ехали в одном трансфере с Эрнесто Инаркиевым (чемпион Европы-2016. — Прим. «СЭ»). Он мне рассказывает про один шахматный фильм, про другой. Спросила у него: «Есть ли фильм про шахматы, который ты не посмотрел?» Он говорит, что таких много. Я не смотрела ни одного. Мне шахматная тематика в кино вообще не близка.

— Тогда три ваших любимых сериала?

— В этом году, кстати, почти ничего не видела. Мои сериалы доснимаются, заканчиваются или вообще закрываются. Если говорить про топ-3, то назову «Элементарно», «Доктор Хаус» и «Почему женщины убивают». В последнем сняли два замечательных сезона и отказались от третьего. Хотя изначально были на это планы. Жутко расстроилась, шикарный был сериал.

— Триллер или комедия?

— Комедии не люблю. Смотрю триллеры или боевики. Могу посмотреть комедию, только если она будет с элементами боевика.