Непомнящий не смог обыграть Карлсена в четвертьфинале турнира по быстрым шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в 1/4 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.

Матч завершился со счетом 20,5:9,5 в пользу Карлсена.

В полуфинале Speed Chess Championship норвежец сыграет с американцем Уэсли Со. Действующим победителем турнира является американец Хикару Накамура.

Отметим, что изначально Speed Chess Championship не включил Непомнящего в список участников онлайн-турнира. 33-летний россиянин тогда отреагировал на это фразой: «Я просто недостаточно хорош». Однако затем с турнира снялся китаец Дин Лижэнь и его заменил Непомнящий.