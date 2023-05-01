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Сегодня, 09:24

Непомнящий остался вторым в рейтинге ФИДЕ

Мария Гусева
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), опубликованном на сайте организации.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

После турнира у Непомнящего стало 2794 очка, он потерял один балл в рейтинге. Дин Лижэнь остался на третьей строчке — 2789 очков. Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2853), который летом прошлого года принял решение не защищать звание чемпиона мира, которым он владел с 2013 года. Россиянин Александр Грищук (2745) занимает 12-е место.

Россиянка Александра Горячкина (2571) поднялась на второе место в женском рейтинге ФИДЕ. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2628), третье место занимает Хампи Конеру из Индии (2567). Еще одна представительница России — Екатерина Лагно (2558) находится на четвертом месте. Полина Шувалова (2484) располагается на 16-й строчке, а Валентина Гунина (2469) — на 21-й.

Источник: https://www.fide.com/
Шахматы
Александр Грищук
Дин Лижэнь
Екатерина Лагно
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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