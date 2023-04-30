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Сегодня, 22:43

Поткин назвал ключевой момент в решающей партии тай-брейка между Непомнящим и Лижэнем

Мария Гусева
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин назвал ключевой момент решающей партии тай-брейка в матче за мировую шахматную корону.

«Партия шла на три результата, и была очень сложная позиция, — цитирует RT Поткина. — В какой-то момент Ян Непомнящий перехватил инициативу и поборолся за победу, но Дин Лижэнь точными ходами поддержал равновесие. Ключевой момент был, когда Дин оставил себе очень мало времени и продолжил играть на победу, хотя позиция была объективно равной. Возможно, судьба вознаградила Лижэня за его настрой. Потому что ничья была уже совсем близко, как и блиц, где Ян имеет преимущество. Все-таки перевес был на стороне Непомнящего. Поэтому рывок Дина стал решающим, на мой взгляд».

Непомнящий проиграл Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Непомнящий в четвертой партии белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.

Источник: rt
Шахматы
Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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