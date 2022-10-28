Непомнящий сыграет с Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в полуфинал чемпионата мира по шахматам Фишера.

В третий игровой день группы А россиянин одержал две победы и потерпел два поражения: и белыми, и черными проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову, а затем и черными, и белыми выиграл у исландца Хьорвара Стейна Гретарссона.

Таким образом, первые два места в группе А занял Нодирбек Абдусатторов и Ян Непомнящий, а в группе Б — Магнус Карлсен и Хикару Накамура.

В полуфинале Абдусатторов сыграет с Накамурой, а Непомнящий встретится с Карлсеном.

Турнир проходит в Рейкьявике. Призовой фонд — 400 тысяч долларов.