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Сегодня, 19:59

Путин заявил, что Боднарук проявила выдержку и спортивный характер на чемпионате мира по рапиду

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду. Турнир проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря.

«Поздравляю с триумфом на чемпионате мира. Вы достойно продолжили традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер», — говорится в сообщении президента.

28 декабря 31-летняя Боднарук победила в тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Россиянка также является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной страны (2015).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1252741-putin-bodnaruk-shahmaty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Путин
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