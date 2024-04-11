Результаты 6-го дня турнира претендентов-2024

Сегодня, 03:22
В Торонто завершился шестой игровой день турнира претендентов-2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин набрал 4 очка и делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии.
У женщин россиянка Александра Горячкина выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии, а Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали из Индии.
Горячкина с 4 очками идет на 2-м месте, а Лагно занимает 3-ю строчку — 3,5 очка. Лидирует Тань Чжуньи — 4,5.
Турнир претендентов-2024
Турнир претенденток-2024
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.