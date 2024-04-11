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Сегодня, 03:22

Результаты 6-го дня турнира претендентов-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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В Торонто завершился шестой игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин набрал 4 очка и делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии.

У женщин россиянка Александра Горячкина выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии, а Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали из Индии.

Горячкина с 4 очками идет на 2-м месте, а Лагно занимает 3-ю строчку — 3,5 очка. Лидирует Тань Чжуньи — 4,5.

Турнир претендентов-2024

  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5
  • Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5
  • Сантош Видит (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0

Турнир претенденток-2024

  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0:1
  • Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0:1
  • Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 1:0
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия) — 0:1

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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