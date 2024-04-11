Результаты 6-го дня турнира претендентов-2024

В Торонто завершился шестой игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин набрал 4 очка и делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии.

У женщин россиянка Александра Горячкина выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии, а Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали из Индии.

Горячкина с 4 очками идет на 2-м месте, а Лагно занимает 3-ю строчку — 3,5 очка. Лидирует Тань Чжуньи — 4,5.

Турнир претендентов-2024

Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5

Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5

Сантош Видит (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0

Турнир претенденток-2024

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0:1

Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0:1

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 1:0

Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия) — 0:1

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.