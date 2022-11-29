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Сегодня, 18:00

Российские шахматистки Горячкина и Костенюк сыграли вничью в первой партии турнира претенденток

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной в первой партии четвертьфинала турнира претенденток.

В другом матче группы B россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.

Победительницей группы A стала китаянка Лэй Тинцзе, которая в финале обыграла украинку Анну Музычук.

Финал турнира претенденток состоится в первом квартале 2023 года, место проведения матча пока не определено.

Александра Костенюк
Екатерина Лагно
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