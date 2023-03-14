0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:12

Российские шахматисты не будут выступать на чемпионате Азии 2023 года

Алина Савинова
Telegram Дзен

Директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что российские шахматисты не примут участие в чемпионате Азии 2023 года.

«Для россиян это был последний чемпионат Европы. Теоретически мы могли бы играть и в чемпионате Азии, но мы не будем — чемпионат Европы же главным образом является отборочным на Кубок мира. Поэтому, смысла нет. Мы ушли в Азиатский союз и теперь будем играть там», — приводит ТАСС слова Ткачева.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Мужской и женский чемпионаты Азии пройдут с 5 по 15 июня в Казахстане.

Источник: https://tass.ru/sport/17255109
Александр Ткачев
1
0
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам