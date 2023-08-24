Российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

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Российский гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать под флагом Венгрии, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Свой переход 30-летний спортсмен оформил 23 августа.
Сюгиров занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ, он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство. Ранее это место занимал Алексей Сарана — 50-й номер рейтинга.
ФИДЕ из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях. Участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий на Кубке мира, стартовавшем в Баку в конце июля, завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира.
Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам, белорусам и не делать с ними совместных фото во время соревнований.
Федосеев, Костенюк и Сарана. Главные потери российских шахмат после перехода в АШФ