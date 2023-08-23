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Сегодня, 14:15

Горячкина рассказала, что старается подражать Костенюк в турнирах по нокаут-системе

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Российская шахматистка Александра Горячкина в интервью «СЭ» рассказала, как справляется с физической усталостью на турнирах.

— А как в целом удается справляться с физической усталостью? Все-таки турнир идет практически месяц, вы играете с довольно сложными соперницами, зачастую — с сильнейшими шахматистками мира.

— Наверное, нужно экономить энергию и не играть тай-брейки. Потому что они, конечно, очень сильно ее забирают. А если ты в этот момент отдыхаешь, то и восстанавливаешься лучше, и готовишься, и спишь, и в целом потом все идет легче. Я уже говорила в одном из интервью, что в нокаутах пытаюсь подражать Александре Костенюк, которая выиграла и чемпионат мира (тогда этот турнир так назывался), и Кубок мира без тай-брейков, если я правильно помню, конечно. Вот это уровень!

— Как проводили свое свободное время в Баку? Удалось ли погулять по городу? Как в целом переносите жару?

— В жару чувствую себя плохо, не люблю ее. Но поскольку я не выходила на улицу раньше девяти вечера, то было довольно терпимо. Рутина была одна и та же: мы гуляли по набережной, но не более того.

Анна Волкова, Этери Кублашвили

Шахматы
Александра Горячкина
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