Рязанцев назвал Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил игру представительницы Болгарии Нургюл Салимовой в финале Кубка мира по шахматам.

В финальном матче болгарка на тай-брейке уступила российской шахматистке Александре Горячкиной. Две партии с классическим контролем времени завершились вничью.

«И Нургюл владела преимуществом в первой партии, но растеряла его. В этом плане финал можно назвать днем упущенных возможностей. Но представительнице Болгарии необходимо отдать должное, поскольку она стала настоящим открытием Кубка планеты. Она не только показывала интересную игру, но и продемонстрировала наличие крепкой нервной системы. Благодаря этому Салимова во многих тай-брейках оказывалась сильнее самых сильных соперников, совершая меньше помарок. Здесь можно вспомнить победу над Анной Музычук в полуфинале. Притом что у нее была очень непростая сетка», — цитирует Рязанцева RT.

20-летняя Салимова является чемпионкой Болгарии 2017 года, также она принимала участие в чемпионате Европы-2019.