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Сегодня, 15:32

Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова: «Врачи говорят о положительной динамике»

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Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика, и все будет хорошо», — приводит ТАСС слова Карякина.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

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В среду, 2 ноября, супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что основной проблемой в состоянии депутата врачи считают пневмонию.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16238589
Анатолий Карпов
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Жена Анатолия Карпова: «Основная проблема заключается в пневмонии»