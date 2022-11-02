Жена Анатолия Карпова: «Основная проблема заключается в пневмонии»

Жена госпитализированного бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова поделилась информацией о состоянии его здоровья.

«Всем дорогим друзьям даю сводку здоровья Анатолия Евгеньевича на 1 ноября. Средняя тяжесть, температура нормальная, показатели хорошие, динамика положительная. Ставят сотрясение мозга, пневмония легкой степени. В сознании. Рвется домой.

2 ноября. Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной. Как я поняла, основная проблема заключается в пневмонии. Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Врачи стараются", — приводит «КП Спорт» слова Натальи Булановой.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.