Шахматист Ниманн подозревается в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях

19-летний американский шахматист Ханс Ниманн был заподозрен в нечестной игре в более чем в 100 онлайн-партиях, сообщает расследование Chess.com.

По информации источника, признаки мошенничества были обнаружены благодаря уникальным алгоритмам платформы. Отмечается, что Ниманн использовал подсказки в турнирах с призовым фондом, а также в игре с россиянином Яном Непомнящим.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что проведет расследование.