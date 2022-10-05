Президент Федерации шахмат России Филатов награжден медалью Николая Озерова

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов награжден медалью Николая Озерова за большой личный вклад в развитие шахмат.

«Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил медалью Николая Озерова президента Федерации шахмат России, старшего тренера мужской сборной России Андрея Филатова», — приводит слова пресс-службы ФШР ТАСС.

Филатов поблагодарил Матыцина и заявил, что воспринимает эту награду как коллективную оценку всей деятельности ФШР.

«За последние годы наши спортсмены, не только именитые, но и совсем юные шахматисты, принесли нашей стране множество медалей. А благодаря проекту «Шахматы в школах» и турниру «Белая ладья» сотни тысяч детей увлеклись нашей игрой. Популяризация шахмат — главная задача ФШР, и мы стараемся решать ее в стиле Николая Озерова — азартно и профессионально», — сказал Филатов.